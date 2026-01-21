Amplifica los valores

Hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial por múltiples motivos; sin embargo, está claro que esta tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a optimizar el tiempo y a realizar procesos más rápidos. Bien lo decía la cantautora Erika Ender: el problema no es usar la tecnología, sino que gente sin valores la aplique, ya que esta amplifica todo. Un ejemplo claro fue lo que pasó con Grok y cómo empezaban a solicitarle al asistente que modificara fotos de mujeres y niñas, violentando su imagen. Como todo, se debe utilizar con responsabilidad y conciencia.