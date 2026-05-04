Abundan los contenidos vacíos

Los límites de lo aceptable en la radio y la TV se han desplazado con el paso de los años. Resulta alarmante que lo que antes se consideraba un escándalo hoy se perciba con normalidad, especialmente al sintonizar emisoras donde los locutores programan temas que entran en la categoría de “pornografía auditiva”. Se evidencia la carencia de recursos lingüísticos de estos artistas, que optan por líricas improvisadas y soeces. Es lamentable que la música haya dejado de ser un arte y una herramienta de protesta para dar paso a contenidos vacíos, cargados de vulgaridad sexual que, para colmo, suenan en las emisoras.