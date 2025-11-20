Consejo Directivo del Inadeh recorre avances del Plan de Transformación

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) realizó este miércoles un recorrido por las áreas de construcción en Tocumen, donde se desarrollan los proyectos del Hotel Escuela y los Edificios 1 y 2, componentes esenciales del Plan de Transformación y Mejora Integral de la institución.

Durante la visita, los miembros del Consejo constataron que ambas obras avanzan conforme al cronograma establecido. A la fecha, se ha culminado el vaciado de pilotes y pedestales en toda el área de construcción. Además, dio inicio el izaje de la estructura para las columnas, marcando oficialmente el comienzo de la fase vertical del proyecto y su transición hacia etapas estructurales superiores.

El Consejo Directivo, integrado por representantes del sector trabajador, la empresa privada e instituciones del Estado, sostuvo un diálogo técnico con las empresas constructoras, la Oficina de Proyectos y la Oficina del Plan de Transformación, responsables directos del desarrollo de estas obras estratégicas.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, agradeció a los miembros del Consejo por su participación en el recorrido y por el respaldo brindado a iniciativas que impulsan el fortalecimiento de la formación profesional en Panamá.

“Estos proyectos no solo modernizan nuestra infraestructura, sino que representan una inversión en el desarrollo del talento humano del país”, destacó Pitti.

Los avances observados consolidan el compromiso del Inadeh con ofrecer espacios de formación de primer nivel y seguir elevando la calidad de los programas dirigidos a la población panameña.