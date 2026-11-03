Caldo Deportivo del 3 de noviembre de 2026

Los papás del futsal centroamericano

Los futbolistas panameños volvieron a demostrar que son el papá de los centroamericanos, luego que la Selección Mayor Masculina de Futsal de Panamá se coronará el pasado domingo como monarca de la primera edición de la Copa de Naciones de Futsal, disputada en Managua, Nicaragua. Sin una liga tan conocida ni escenarios idóneos para la disciplina, este equipo se impuso con autoridad por 5-1 ante Cuba del certamen, el cual completaron sin perder ninguno de sus tres partidos disputados.

Última parada para combate I

La boxeadora panameña Nataly Delgado, campeona de la AMB, junto a su equipo de trabajo, ya está instalada en Arlington, Texas, EE.UU. para ultimar detalles de su preparación a su combate de unificación de las 115 libras, del domingo 8 de noviembre ante la monarca de la FIB, la mexicana Irma ‘Torbellino’ García.

Última parada para combate II

El pleito unificatorio, pactado a 10 asaltos y 115 libras, entre Delgado y García, se realizará en el College Park Center de la ciudad de Arlington en una cartelera organizada por la empresa Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber Jake Paul.

En juegos mundiales de policías I

Los uniformados de fuerzas pública de seguridad de Panamá se colgaron 2 medallas de bronce (judo y tiro práctico femenino) en los IV Juegos Mundiales de Policías, celebrados en República Dominicana, del 25 al 30 de octubre pasado.

En juegos mundiales de policías II

En el medallero de estos juegos policiales, Panamá se ubicó en la casilla 16 de más de 40 delegaciones de países participantes. China ganó la competición con 28 medallas en total.