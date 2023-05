Para este sábado 6 de mayo, desde las 8 a.m. se realizará la inauguración de la Kiwanis Football League Mini Flag, en la cancha del COPA Airlines Field del Sportcenter Costa del Este, en Ciudad de Panamá.

La jugada en que no importó pelarse la cara, con cuestión de anotar la carrera ganadora, fue una de las más comentadas estos días. Jorge Bishop se ha convertido en sinónimo en darlo todo por un equipo. Colón logró vencer 2-1 a Los Santos el 1 de mayo en el Béis Mayor.

“...mis privado están llenos de insultos por personas que desconocen mi rol dentro de Pandeportes”. Irving Saladino, exatleta panameño y actual Director Técnico de Deporte y Recreación de Pandeportes, posteó en su cuenta de redes sociales un escrito para ‘defenderse’ ante las recriminaciones de un cibernauta sobre su actuar dentro de Pandeportes en el caso de la reconstrucción del Estadio Mariano Bula, en Colón, que aún no termina. “Comienzo diciendo que ojalá hubiera sido el Director General de Pandeportes, pero no fue el caso; lo único que puedo decir que por mi parte el Estadio de Mariano Bula y otras obras a nivel nacional, ya hubieran tenido respuesta, porque de seguro ya las empresas hubieran tenido sus respectivas multas y llamados de atención”, indicó Saladino.

“Para una nueva ley del deporte no veo antes un diagnóstico o análisis de nuestro actual ordenamiento jurídico- deportivo...La necesidad de “sistematizar el deporte” es una sugerencia del Ejecutivo desde 1924”, indicó el entrenador de atletismo Pedro Aguilar.

Las semifinales de la de la Copa Infanto Juvenil de fútbol Masculino Sub-14 y Sub-16, están servidas, se jugarán el 6 de mayo: En la Sub-14: Sporting SM vs San Francisco FC 8:00 am; mientras que CA Independiente enfrentará a Academy Champions.

Los cruces de semis en la Sub-16, también el 6 de mayo, tendrá al Sporting SM vs San Francisco, 11:25 am, en el “Cascarita” Tapia; y CD Universitario vs CD Plaza Amador, 1:00 pm, en Estadio Universidad Latina.