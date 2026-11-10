Caldo Deportivo del 10 de noviembre de 2026

Abogan para que les paguen a futbolistas

La AFUTPA denunció los incumplimientos económicos del CD Origen con las futbolistas Yeisy Fuentes y Laurie Batista, quienes acordaron con el club la terminación de sus contratos mediante acuerdos mutuos que establecían compromisos y fechas específicas de pago.

Se activa la Pre de la Juvenil de Los Potros

La Pre-selección juvenil de béisbol de Panamá Este activa desde hoy martes (9:00 a.m.) los entrenamientos, en el Estadio Las Margaritas, en Chepo. Por la tarde, desde las 3:00 p.m., los peloteros de las Pequeñas Ligas de Chepo (Pony y PrePony) usarán esa instalación.

Futuro del futsal ya está en marcha

Viene con fuerza la Liga de Futsal Juvenil de la Liga Provincial de San Miguelito. El torneo arrancaría en enero de 2027 par las categorías Sub-14 y Sub-16, en las ramas masculina y femenina.

¿Quieres ser parte de estas selecciones femeninas?

La Liga Provincial de Fútbol de Coclé realizará hoy, martes 10 de noviembre, una visoria a muchachas nacidas entre 2010 y 2013, en el Estadio Virgilio Tejeira, de Penonomé, desde las 8:00 a.m. La prueba es para conformar el equipo que disputará el Torneo Nacional Infanto Juvenil.

Triple premio para la mexicana: Ganó, unificó y recibirá bono

Creo que hay que ser justos. La empresa que montó el ‘show’ donde la boxeadora panameña Nataly Delgado perdió su pleito a la mexicana Irma García y corona mundial, Most Valuable Promotions, consagró a García como la peleadora con el “desempeño de la noche” y recibirá un bono, el denominado “Jake Paul Fighter Bonus”, que equivaldría a varios miles de dólares.