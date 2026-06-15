Anuncian Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil

Y.Calles | La Fundación Emprendamos realizará mañana el lanzamiento de la cuarta edición del Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2026, que este año pondrá especial énfasis en proyectos que incorporen inteligencia artificial.

Moisés Cohen, presidente de la fundación, explicó que el concurso está dirigido a estudiantes de 17 años que cursan duodécimo grado en colegios oficiales y particulares del país. Durante todo el año la organización desarrollará un programa para seleccionar los mejores emprendimientos de cada centro educativo. El certamen tendrá cobertura en 15 regiones educativas, desde Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí, hasta Darién y la comarca Guna Yala.