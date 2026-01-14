Boletin diario

Alcalde podría sancionar por autos mal estacionados

Los concejales del distrito de Panamá junto a autoridades analizan la medida

Thaylin Jiménez
14 de enero de 2026

Hoy se realizará una reunión con autoridades del Municipio de Panamá, equipo legal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT) y algunos concejales de la capital, en busca de darle competencia al municipio para multar y remolcar vehículos que ocupen la servidumbre pública, así informó la representante de San Francisco Serena Vamvas.

“Con el despacho del diputado Bloise y su equipo legal, vimos que en la Ley de Justicia Comunitaria de Paz (Ley 467 de 2025), hay tres artículos que facultan al alcalde poder reglamentar para sancionar a los dueños de los vehículos que se estacionan en la acera”, explicó Vamvas.

La representante de San Francisco aclaró que la medida sería para todo el distrito.

Por su parte, el diputado Jorge Bloise manifestó que “antes el Municipio no podía multar, ahora podrá con la reglamentación que se realizará, cumpliendo el fallo estricto a la Ley, para que puedan hacer su trabajo”. En el Capítulo X, de la Ley 467 de 2025, se enumeran competencias del alcalde de distrito, entre ellas sanciones de algunas infracciones.

Los autos mal estacionados son el problema #1 del corregimiento. “Se reciben más de 400 denuncias al mes”, Vamvas

“Después de la reglamentación es que el alcalde tendrá la facultad de multar o remover los vehículos que suben a las aceras. Estamos haciendo esto porque el problema que se ha creado es que construimos aceras y las usan de estacionamientos”.

