Venta de cigarrillos ilegales

La venta de cigarrillos sigue en aumento en Panamá y, aunque muchas marcas conocidas cuentan con permisos de distribución estatal (lo cual no las hace saludables), preocupa el auge del contrabando que vemos incluso en conciertos y eventos familiares; donde siempre hay un puesto ofreciendo menudeo de marcas desconocidas y componentes dudosos.

A diario leemos informes policiales sobre decomisos, pero esta es otra droga que no deja de humear en nuestras calles, alimentando un mercado ilegal que crece a la vista de todos.