Al pie del cañón

Tuneladora de la Línea 3 llega a Albrook

Tuneladora de la Línea 3 llega a Albrook
Lineth Rodríguez
27 de octubre de 2026

Ayer concluyó un hito clave que eleva al 80% el avance de la Línea 3 del Metro de Panamá hasta Ciudad del Futuro, marcado por la llegada de la tuneladora Panamá a Albrook. Para muchos, esto será solo un túnel más; sin embargo, no ven que paso a paso estamos modernizando el país y haciendo historia. Y es que la verdadera magnitud de esta obra desafía los límites: hablamos de un túnel que desciende hasta 65 metros bajo el nivel del mar, cruzando las entrañas mismas del Canal de Panamá. De seguro mejorará el tráfico hacia el Oeste y da paso a nuevas construcciones.

Tags:
Metro de Panamá
|
Línea 3
|
tuneladora Panamá
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR