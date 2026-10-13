Trazar el plan ante la emergencia

Superar el impacto del sismo del pasado viernes en Azuero, Coclé, Veraguas y demás provincias tomará tiempo. En esta etapa, lo urgente es atender las necesidades inmediatas y consolidar un censo real de personas afectadas. Paralelamente, es indispensable un diagnóstico preciso de la infraestructura comprometida, viviendas, vías, puentes, escuelas e instituciones, para trazar una hoja de ruta clara para la reconstrucción. Sin cifras exactas y sin la gestión de las autoridades locales, corremos el riesgo de caer en la improvisación.