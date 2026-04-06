semana de la vacunación

Arranca la Semana de Vacunación en Panamá. El Ministerio de Salud aplicará las primeras 384 mil dosis contra la influenza esta semana y se esperan varios lotes con la misma cantidad, por lo que es crucial que se utilicen todas, pues este virus ha golpeado fuerte (30 muertes en lo que va del año). Lo mínimo que debe hacer la ciudadanía es aplicarse el refuerzo anual; esto permite sobrellevar mejor la enfermedad en caso de contagio. Persiste el mito de que la vacuna evita enfermarse por completo, pero su función real es prevenir complicaciones graves.