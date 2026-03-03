Se espera un año de mejoras educativas

Iniciamos una nueva etapa educativa, de desafíos para alumnos y para toda la comunidad académica; urge transformar la mentalidad tradicional e integrarse a la vanguardia tecnológica. Muchos docentes, reacios a las transformaciones, presentarán resistencia inicial; es natural, pues la incertidumbre suele generar inestabilidad. Corresponde a los padres de familia involucrarse profundamente, superando la simple foto del primer día; se requiere un respaldo real al estudiante y a la labor docente. Este esfuerzo es colectivo.