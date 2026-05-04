Robos de cables, tuberías y más

En las últimas semanas, el Idaan ha reportado una serie de actos vandálicos, como robo de cables y tuberías en diversas estaciones. Lo que ocurre en Villa Marta, en Tocumen, donde hay reincidencia, da a entender que el responsable está cerca; tal vez en los alrededores saben quién es, pero en la complicidad se quedan callados. Lo peor es que hay gente que sabe que esto afecta a la comunidad y no le interesa, porque prefieren tener un dólar hoy en el bolsillo, aunque pasen hambre al día siguiente. Las multas deben ser severas, para que aprendan.