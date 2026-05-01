Resiliencia y entrega laboral

Ser trabajador hoy, en Panamá y en el mundo, es un ejercicio de resiliencia pura.

Mientras nos adaptamos a una era digital que prometía soluciones nos encontramos redescubriendo el valor de lo esencial.

A pesar de los contrastes de nuestra modernidad y los retos sociales que aún nos pesan, el motor del país sigue siendo el mismo: el panameño honesto, que solo quiere vivir en paz.

Ese que, en medio de la incertidumbre, se levanta cada día para transformar el caos en oportunidad, priorizando siempre el bienestar de su hogar y el futuro de su nación.