Que la solución no se vuelva problema

Esto de retomar los espacios públicos y devolverle a los panameños aceras y veredas para un mejor tránsito es una idea increíble, la cual facilita el caminar de los peatones, pero ahora debemos lidiar con las bicicletas y motocicletas que no respetan ni las vías contrarias, pues en cualquier lugar se atraviesan.

En el corazón de Marbella y Obarrio he visto a gente andar a toda prisa en este tipo de vehículos sin medir las consecuencias, ya sea atropellar a un peatón o que un carro los choque. Resolvemos una cosa y sale otra.