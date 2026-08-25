Al pie del cañón

Publicidad engañosa, un mal sin remedio

Publicidad engañosa, un mal sin remedio
Lineth Rodríguez
25 de agosto de 2026

Una comunicadora muy famosa hizo una crítica constructiva a un restaurante de comida rápida porque le dieron unas papas fritas que parecían “primas” de las que salían en la promoción, pues distaban mucho de verse así. Ella no hizo el comentario para generar odio o likes sin sentido, sino para que todo el que ofrece un producto esté claro de que tiene que dar lo que promueve y no se debe molestar por los reclamos, al contrario, debería sentir vergüenza. Eso sí, hay reclamos y exhibiciones, la famosa lo hizo en la buena línea, para que el servicio mejore.

Tags:
Acodeco
|
publicidad engañosa
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR