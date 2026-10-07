Poco uso de la mascarilla

Los resfriados comunes y los virus respiratorios han vuelto con fuerza en este lluvioso mes de octubre, pero muchas personas con síntomas se resisten a usar mascarilla para evitar contagiar a los demás. Es alarmante ver la cantidad de gente estornudando, tosiendo o, en el peor de los casos, escupiendo sin ninguna precaución. Lo más grave no es la falta de información, pues todos conocen las medidas de seguridad básicas, sino esa falta de empatía por parte de individuos conscientes de la situación a los que simplemente no les importa enfermar a los demás.