Morosidad en acueductos de San Carlos

El cobro de agua en muchas comunidades de San Carlos, en Panamá Oeste, mantiene a los presidentes de acueductos en vilo debido a una alta morosidad que alcanza hasta los tres años. Es alarmante ver cómo se ignora el valor de este recurso diario, derivando en impagos y conflictos. La situación empeora en plena temporada seca, cuando algunos insisten en llenar piscinas o derrocar el suministro en fiestas. Esta problemática solo se resolverá centralizando la gestión del agua en una única entidad y justo en ese momento lo entenderán.