Mendicidad en el transporte público

En el transporte público sigue siendo la plataforma número uno para la mendicidad, sobre todo el Metro de Panamá y MetroBus, en donde por más campañas de concienciación que se lleven a cabo, la gente sigue recorriendo vagón tras vagón (o de bus), solicitando ayuda.

También, que son más los extranjeros los que utilizan el tren para contar todo tipo de historias justificando el por qué se encuentran en esa situación, aunque muchos llevan meses con la mista retórica. Los operativos policiales siempre son en los torniquetes, no en el vagón.