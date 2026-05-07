Más controles y denuncias

El hecho de que exfuncionarios sean detenidos por peculado indica que la justicia está actuando, pero la prevención y la vigilancia constante son igual de importantes. Las juntas comunales manejan dinero que debería impactar directamente en proyectos comunitarios, y cualquier desviación afecta a quienes más necesitan esos recursos. Considero que se deben fortalecer los controles internos mediante auditorías periódicas más estrictas, además de fomentar que la ciudadanía se anime a denunciar irregularidades.