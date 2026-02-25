Los robos a cualquier hora

Las cámaras de residencias y videovigilancia en distintos lugares captan a diario decenas de incidentes como robos y hurtos que jamás llegan a una denuncia, pues la gente pierde la esperanza de que se le devuelva lo robado o que atrapen a los malhechores. Hace meses, durante un recorrido en la Plaza 5 de Mayo, muchos de los encuestados sobre el aumento de los robos revelaron que en los sitios peatonales se ve a cada instante a una persona padecer a manos de un facineroso. Hacen falta leyes más enérgicas y vigilancia policial. Certeza de castigo.