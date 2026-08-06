Al pie del cañón

Los menores en actos criminales

Los menores en actos criminales
Lineth Rodríguez
06 de agosto de 2026

El nuevo proyecto de ley del diputado Jairo Salazar propone que los niños desde los 13 años hacia arriba sean juzgados como adultos cuando cometan delitos graves como homicidios y robos agravados.

Es un tema que nos pone a reflexionar, sobre cuánto han tocado los tentáculos del crimen y la violencia a las personas vulnerables.

Ayer, un niño con una pistola en una escuela en Arraiján, están los casos de Colón o las menores de La Chorrera que querían masacrar a la compañera. Tenemos que frenar esto, pero se necesita más que una cárcel.

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