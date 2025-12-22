Los cuidados de un adulto mayor

En el mundo existe una segmentación de la población desde que nace hasta que llega a la edad adulta y en ese último periodo hay varias secciones, desde jubilado, tercera edad y adulto mayor. Tengo entendido que este es el que necesita compañía, cuidados, pues muchas veces no se puede valer por sí mismo. Es justo aquí donde me quiero detener, pues tanto familias como comercios, de la índole que sea, no pueden permitir que una persona que no se vale al 100% por sí misma salga sola o viaje sin un familiar y muchos menos que adquiera deudas sin supervisión.