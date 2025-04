Los choques a todas horas

En cualquier momento se da un choque en las calles panameñas, por distracción del que va manejando, en la mayoría de los casos (me atrevería a apostar). El tema no es tanto que se de la colisión, sino las señales de advertencia que se deben dar en el momento justo, para evitar que más personas se accidenten. En plena vía Simón Bolívar, a la altura de la estación del Metro del Ingenio, dos autos chocaron el viernes y no tenía ni un cono, ni triángulo, nada, cero señal para desviar al resto. ¿Qué dice el manual de tránsito de esta situación?