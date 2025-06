Los bajones de luz, sigue el análisis

Ya no sabemos ni en qué capítulo vamos con esto de los bajones de luz y los apagones en diversas provincias, pero ahora está la constante de que la empresa distribuidora de energía dice que tal día no habrá electricidad y la gente debe vivir con eso por 8 o doce horas, de manera constante. Panamá Oeste es el colmo del descaro, San Carlos, Arraiján, La Chorrera, Capira, entre otros sitios. Hay situaciones fortuitas, es verdad, como la caída de un árbol o un rayo, pero estas no son las causas. Nos tienen de congos y reporte se lo meten al bolsillo.