Los apagones y los daños constantes

Así como es una constante que el servicio de internet falle, de la misma forma el tema de la electricidad es algo que uno ya no sabe ni cómo explicarlo. Apagones, bajones de luz y en plena urbe capitalina, donde no se roban los cables (para que no den excusas) es el pan nuestro de cada día. En los últimos dos años he tenido que cambiar dos veces los protectores de voltaje (que deberían durar diez años) y no, ni compro el más barato ni el de menor calidad. Todas las semanas se da un incidente de este tipo y seguimos esperando una respuesta.