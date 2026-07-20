Las penas por abuso sexual

Sigo llevando el conteo de los abusadores sexuales en este país y de su 'cero temor a la justicia'. Cada día surge una historia más horrible de padres o familiares que abusan de su propia sangre; monstruos que con cara de cínicos salen a la calle a dar ejemplos de moralidad. Lo digo específicamente por el hombre que se hacía llamar 'siervo' y que dañó a sus tres hijas. Aquí también están involucradas las madres, quienes deben conversar con sus hijos, conocerlos y priorizarlos ante cualquier situación. La justicia debería ser mucho más dura para los violadores.