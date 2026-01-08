La política en los jóvenes

A menudo escuchamos a los jóvenes decir que no son personas “políticas” y se entiende en el hecho de corriente filosófica, aunque eso de las corrientes hoy se ajusta más a estar cerca del “mejor postor”.

Este pensamiento de relacionar la política con las nuevas generaciones viene tras la preocupación por el índice de fracasos en las ciencias sociales.

En estos tiempos la juventud ocupa horas escuchando lo que otro dice en TikTok o en reels y lo toma como verdad, pues evitan estudiar y leer para luego discernir; le están huyendo a la formación.