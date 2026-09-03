Al pie del cañón

La mendicidad va en aumento

La mendicidad va en aumento
Lineth Rodríguez
03 de septiembre de 2026

La gente pidiendo dinero en cada esquina de Calle 50, Marbella, Obarrio, Vía España y hasta en los semáforos se ha vuelto parte del paisaje. Ya no es solo encontrarlos en el transporte público; hoy en día, es común ver grupos en las entradas de los malls vendiendo pastillas o pidiendo ayuda.

Lo más preocupante es la manipulación: algunos cargan recetas médicas muy dobladas, asegurando que les quedan X años de vida si no reúnen el dinero para un tratamiento. Hacia esa realidad social es donde deberían estar mirando los diputados del país; buscar solución.

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