La mendicidad va en aumento

La gente pidiendo dinero en cada esquina de Calle 50, Marbella, Obarrio, Vía España y hasta en los semáforos se ha vuelto parte del paisaje. Ya no es solo encontrarlos en el transporte público; hoy en día, es común ver grupos en las entradas de los malls vendiendo pastillas o pidiendo ayuda.

Lo más preocupante es la manipulación: algunos cargan recetas médicas muy dobladas, asegurando que les quedan X años de vida si no reúnen el dinero para un tratamiento. Hacia esa realidad social es donde deberían estar mirando los diputados del país; buscar solución.