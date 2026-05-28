La labor del profesor consejero

Recuerdo que, en mis años de estudiante, siempre contábamos con un profesor consejero. Además de impartirnos alguna asignatura (como Español o Ciencias), estos docentes se tomaban el tiempo para conversar con nosotros. Si detectaban problemas de comportamiento o notaban que algún adolescente caía en un mal hábito, llamaban a los padres e intentaban guiar al estudiante. En fin, eran tiempos de un profundo compromiso docente. No digo que hoy en día no exista, pero sí se ha relajado. Para educar, se necesita una gran dosis de empatía y vocación.