La falta de respeto en la Asamblea

Por cualquiera de los frentes, durante el inicio del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, pudimos ver que los mal llamados “Padres de la patria” se faltaron el respeto y precisamente son ellos los que hacen las leyes para que la sociedad viva en la sana convivencia y paz. La pregunta que muchos nos hacemos es cómo a un ciudadano de a pie le piden respetar reglas si ellos se las pasan por alto. A veces solo hay que mirar alrededor para entender por qué el comportamiento de la población en estos tiempos y su cero tolerancia.