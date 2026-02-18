Al pie del cañón

La falta de agua en el interior

Lineth Rodríguez
18 de febrero de 2026

En muchas comunidades del distrito de San Carlos, que durante estos días celebraban el Carnaval, estuvieron como “gorgojos” y este es un tema que ha ido empeorando. La Ermita, El Higo, Las Uvas y demás corregimientos, con el tiempo pasaron de tener agua las 24 horas, a solo doce horas y en estos últimos años les toca esperar cuándo es que se digna en llegar el llamado “vital líquido”. La población ha ido creciendo, al igual que las construcciones y se utilizan los mismos acueductos de hace medio siglo. ¿Cuándo van a voltear la mirada a estos pueblos?

