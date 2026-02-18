La falta de agua en el interior

En muchas comunidades del distrito de San Carlos, que durante estos días celebraban el Carnaval, estuvieron como “gorgojos” y este es un tema que ha ido empeorando. La Ermita, El Higo, Las Uvas y demás corregimientos, con el tiempo pasaron de tener agua las 24 horas, a solo doce horas y en estos últimos años les toca esperar cuándo es que se digna en llegar el llamado “vital líquido”. La población ha ido creciendo, al igual que las construcciones y se utilizan los mismos acueductos de hace medio siglo. ¿Cuándo van a voltear la mirada a estos pueblos?