Al pie del cañón

Hay que saber sembrar y en dónde

Lineth Rodríguez
23 de enero de 2026

Todas las iniciativas para repoblar los espacios que un día fueron verdes son muy importantes, aunque también hay que tener en cuenta que no se puede lanzar semillas a la ligera y sin calcular la distancia.

Esto lo digo porque los guayacanes son plantas que crecen muy alto, ocupan espacios y he visto algunos ejemplares muy cerca uno del otro en las isletas a lo largo de la Manuel Espinosa Batista.

Lo que preocupa es que, si se mantienen así, en el futuro crecerán atropellados unos con otros y al final la solución será cortarlos. ¡Lo mismo que nada!

Tags:
árboles
|
guayacanes
|
Panamá
|
