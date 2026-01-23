Hay que saber sembrar y en dónde

Todas las iniciativas para repoblar los espacios que un día fueron verdes son muy importantes, aunque también hay que tener en cuenta que no se puede lanzar semillas a la ligera y sin calcular la distancia.

Esto lo digo porque los guayacanes son plantas que crecen muy alto, ocupan espacios y he visto algunos ejemplares muy cerca uno del otro en las isletas a lo largo de la Manuel Espinosa Batista.

Lo que preocupa es que, si se mantienen así, en el futuro crecerán atropellados unos con otros y al final la solución será cortarlos. ¡Lo mismo que nada!