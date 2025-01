¿Hay problemas con el alcohol?

El tema del 9 de enero ha generado reacciones y preguntas de todo tipo, pero las que más se repiten son: ¿por qué no se puede beber o por qué no se puede vender licor ese día? Esto da pie a un nuevo debate, que nos lleva a pensar en una posible dependencia del alcohol de muchos jóvenes y adultos. Incluso, leí a algunos empresarios decir que sin venta de alcohol, el turismo se cae. Ahora sí voy a pensar en lo que dijo el presidente Mulino y no creo que un turista venga aquí solo pensando en embriagarse o en tomarse todo el bar un solo día.