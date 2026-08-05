Al pie del cañón

Hablemos de semiconductores

Hablemos de semiconductores
Lineth Rodríguez
05 de agosto de 2026

La palabra “semiconductores” está cada vez más presente en nuestras conversaciones, pero para muchos sigue sonando a ciencia ficción. Lo cierto es que son los pequeños motores invisibles de la tecnología actual y del futuro.

En Panamá ya se empieza a hablar de este avance y entidades como la Senacyt y la Universidad Tecnológica han dado pasos importantes para integrarlos en el país. Más allá de lo complejo que pueda sonar este concepto, la verdadera oportunidad está en convertirlos en una nueva y atractiva oferta de estudio y formación para las próximas generaciones.

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