Hablar de la tragedia sin respuesta

Se ha vuelto normal en redes sociales hablar de la situación en Venezuela, compartir los videos más trágicos con el fin de ver quién gana más likes o, incluso, criticar al que no debata sobre el tema por el simple y sencillo hecho de generar opinión. Es increíble que, sin un mínimo de criterio, los llamados influencers desaten disputas sin sentido cuando lo que realmente se necesita es apoyo para financiar a la gente que lo perdió todo. Avanzamos hacia un mundo globalizado, pero seguimos siendo presas de la ignorancia y lo por, la reflejamos todos los días.