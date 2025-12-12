Al pie del cañón

Época para fomentar los valores

Thaylin Jiménez
12 de diciembre de 2025

Diciembre, es una de las épocas del año donde más se fomenta el encuentro con la familia y seres queridos. Muchas personas aprovechan estas fechas para reencontrarse, compartir comidas especiales y fortalecer vínculos. También es momento propicio para practicar valores como: solidaridad, generosidad, empatía y gratitud, los cuales deben estar presente siempre en nuestra vida. Recuerde que cada familia tiene sus propias tradiciones y costumbre, que deben ser respetadas. No critique ni comente sobre prácticas familiares.