Época para fomentar los valores

Diciembre, es una de las épocas del año donde más se fomenta el encuentro con la familia y seres queridos. Muchas personas aprovechan estas fechas para reencontrarse, compartir comidas especiales y fortalecer vínculos. También es momento propicio para practicar valores como: solidaridad, generosidad, empatía y gratitud, los cuales deben estar presente siempre en nuestra vida. Recuerde que cada familia tiene sus propias tradiciones y costumbre, que deben ser respetadas. No critique ni comente sobre prácticas familiares.