El trabajo social es importante

Hablar de trabajo social es pensar en esas horas que hacen los estudiantes graduandos y pregraduandos, pero no es así, en las legislaciones, ante sanciones o faltas leves, muchos individuos son enviados a realizar este tipo de labor para que reconozcan la situación y enmienden sus acciones. En Panamá, hay muchos jóvenes y adultos que cometen faltas graves y los jueces de paz solo los multan o mandan para su casa sin reformarlos, por ende, repiten las fechorías. Por qué seguimos premiando a las personas que no respetan las leyes.