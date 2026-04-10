El rescate de la historia

Resulta asombroso que, en un mundo saturado de información y múltiples plataformas para el aprendizaje, tantos opten por la ignorancia voluntaria. Hace poco, vi a alguien acompañar a una “celebridad” por la capital panameña ignorando el simbolismo del gallo en el obelisco de la Plaza de Francia. Anticipo la excusa de no ser franceses, pero todos recibimos historia básica escolar y manejamos Google para evitar errores; sin duda, urge rescatar el conocimiento de nuestro pasado y del mundo. Qué buen plan el reactivar la Academia Panameña de la Historia.