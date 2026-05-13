El poder de la cortesía

La cortesía al volante puede parecer un gesto simple, pero tiene un impacto directo en la prevención de accidentes y en la convivencia diaria en las calles. Ceder el paso, respetar los límites de velocidad y mantener la calma ayuda a reducir maniobras peligrosas y reacciones impulsivas que muchas veces terminan en choques o confrontaciones. Un segundo de cortesía al volante, como detenerse para dejar pasar a otro vehículo o a un peatón, puede hacer la diferencia entre un trayecto seguro y un accidente. Por eso, una pequeña acción puede marcar la diferencia.