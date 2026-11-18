Respetar las leyes de tránsito debería garantizar que el peatón cruce seguro por la cebra o camine tranquilo por la acera. Sin embargo, con la llegada masiva de monopatines y vehículos sin regulación, caminar se ha vuelto una actividad de alto riesgo, sobre todo en áreas como Marbella, Paitilla, Calle 50, Vía España y Obarrio. Estos conductores circulan a toda velocidad por las aceras, sin luces, sin cascos y sin timbres para anunciar su paso. Lamentablemente, las autoridades se han dormido frente a una situación que ya se salió de control.