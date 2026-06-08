El Niño: Desafío y oportunidades

Es importante tomar medidas de prevención y mitigación ante un evento climático como El Niño, que ya ha dejado secuelas en Panamá. El Canal de Panamá incluso ha anunciado medidas relacionadas con la reducción del calado de los buques debido a la disminución de los niveles de agua. Esto demuestra la necesidad de que autoridades, empresas y ciudadanos trabajen en conjunto para enfrentar sus impactos. Asimismo, esta situación representa una oportunidad para que distintos sectores implementen nuevas tecnologías de adaptación.