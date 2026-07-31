Al pie del cañón

El mal servicio mata toda la calidad

El mal servicio mata toda la calidad
Lineth Rodríguez
31 de julio de 2026

Empezó el Pizza Weeks, que será hasta el 16 de agosto y hay que tener en cuenta lo siguiente: los restaurantes deben preparar a su personal para la atención al público. No es lo mismo decirle a alguien con una sonrisa en los labios que puede esperar cinco o diez minutos a hablarle tajante “no tenemos mesa”; eso es como vete de aquí. Fui a un restaurante en Vía Argentina y sí, la pizza estaba deliciosa, pero no volvería porque desde la que cobra hasta el que recibe no tienen tacto con la gente. Razón tiene Franklyn Robinson, hace falta cariño y gracia.

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