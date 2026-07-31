El mal servicio mata toda la calidad

Empezó el Pizza Weeks, que será hasta el 16 de agosto y hay que tener en cuenta lo siguiente: los restaurantes deben preparar a su personal para la atención al público. No es lo mismo decirle a alguien con una sonrisa en los labios que puede esperar cinco o diez minutos a hablarle tajante “no tenemos mesa”; eso es como vete de aquí. Fui a un restaurante en Vía Argentina y sí, la pizza estaba deliciosa, pero no volvería porque desde la que cobra hasta el que recibe no tienen tacto con la gente. Razón tiene Franklyn Robinson, hace falta cariño y gracia.