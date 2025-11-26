El carril de los buses y del resto

En la Cinta Costera hay un carril exclusivo para los buses, que también es para ambulancias, policías y taxis que dejan pasajeros en las diversas paradas, pero con el estancamiento en Paitilla y la ruta hacia el viaducto del corredor, vehículos particulares se meten a esa vía, y cuando los detiene el policía de tránsito, se bajan a manotear, a llorar y a disculparse. Como siempre, el arrepentimiento llega porque son atrapados en el acto, no porque lo dicta su conciencia. Es preciso multarlos para que recuerden que siempre debe reinar el orden.