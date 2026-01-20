Conductas inapropiadas

La semana pasada se hizo viral en redes sociales una denuncia desde Las Praderas de La Chorrera, luego que un sujeto fuera captado en video con conductas sexuales inapropiadas. De inmediato las autoridades empezaron la investigación y esta semana conocimos que la persona fue detenida y ahora enfrenta los cargos que se le imputarán por hacerse el gracioso frente al vecindario.

Tenemos que estar atentos y colaborar con las autoridades, estas personas podrían elevar el tono de sus actos libidinosos y convertirse en depravados sexuales.