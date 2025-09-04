¿Cómo avanza la educación?

Se necesita una evaluación para conocer cuál es la situación desde que se retomaron las clases, tras los infortunados meses de huelga.

Sí, los muchachos volvieron a la escuela junto a muchos de sus profesores, pero debemos saber cómo ha sido el proceso estos meses, pues es importante que su rendimiento sea el apropiado para cursar este año.

Hay que tener presente que la educación no es solo una palabra para adornar los discursos bonitos en la Asamblea Nacional, pues desde esa perspectiva no se ve el problema; hay que accionar.