Cero beneficios y aumento del plan

Desde el inicio del año escolar, el pasado 2 de marzo, también se dio un incremento de los planes de telefonía e internet en todos los servicios de ambas compañías. El tema es que una de ellas viene subiendo y subiendo desde 2024, manteniendo el mismo plan, cero beneficios, cero mejoras de servicio y cada tanto hay que reportar porque el internet se cayó y no se ve un descuento por el reporte en la factura. Su escudo, informar vía SMS que tal o cual día no habrá sistema y el cliente vaya a ver qué hace. Acodeco debe ser enérgico con las sanciones.