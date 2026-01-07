Campañas de protección solar

Tenemos la bendición de vivir en un país en el que siempre hay sol, el cual se intensifica en los meses de enero a abril, pero hacen falta campañas para protegerse del mismo, inculcarle a la población, desde los más pequeños, que deben cubrirse en las horas de mayor radiación, usar bloqueadores, sombreros, paraguas y ropa cómoda para no sufrir agotamiento o insolación.

Es momento de crear conciencia, pero a la vez tomar el tema en el plano salud, un bloqueador solar es necesario, no un lujo, los precios de muchos siguen siendo impagables.