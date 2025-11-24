Alerta a quienes todo lo ven fácil

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) ya lanzó un comunicado a esas personas que están pensando en acompañar a la Selección Nacional de Fútbol a los juegos de la Copa Mundial 2026, que serán en el norte del continente, para que no caigan en trampas o estafas de aquellos que se aprovechan de los incautos. Y, están de todo tipo, desde los que venden paquetes sin boletos, otros sin visas, sin comidas y hasta los que venden humo. Acodeco pide que se ilustren y recurran a agencias certificadas.